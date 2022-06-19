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Голкипер «Ниццы» может перебраться в ПСВ Эйндховен

Голкипер «Ниццы» может перебраться в ПСВ Эйндховен
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Вратарь французского клуба «Ницца» Вальтер Бенитес может присоединиться к нидерландскому ПСВ на правах свободного агента после истечения срока контракта с клубом. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что у аргентинского голкипера также имеется французское гражданство и 29-летний вратарь рассматривает возможность выступать за действующих чемпионов мира. Сообщается, что Вальтер Бенитес не намерен продлевать контракт с «Ниццей», несмотря на то что клуб попал в еврокубки на сезон-2022/2023.

По информации источника, аргентинский вратарь пройдёт медицинское обследование перед переходом в ПСВ Эйндховен на этой неделе. Нидерландский клуб в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате страны и отобрался в квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

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