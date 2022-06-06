Новые формы футбольных топ-клубов. Какая красота у «Барселоны» и «Ман Сити»!

Футбольный сезон в Европе завершился и чемпионаты ушли на летние каникулы. Пока футболисты отдыхают, а руководство трудится над новыми трансферами, в свет выходят формы нового сезона! Топ-клубы один за другим представляют обновлённые комплекты и радуют оригинальностью. Часть клубов (вроде «Баварии») даже успели презентовать форму в официальном матче, закрыв сезон.
Некоторые комплекты — настоящий шедевр, другие представляют собой воплощение минимализма. Есть и довольно типичные (или скучные) футболки без особых дизайнерских придумок. Так, например, у «Ливерпуля» — совершенно обычный красный комплект.
В этом материале мы будем выкладывать джерси главных футбольных команд континента. Следите за новостями вместе с нами! И выбирайте с помощью лайков/дизлайков, какие формы вам понравились, а какие и показывать не стоило.
«Арсенал»
Страна: Англия
Производитель формы: adidas
Настоящая классика! Красный торс, белые рукава — всё на месте. Но теперь у футболистов «Арсенала» будет ещё и белый воротник с красной молниевидной полосой.
«Ливерпуль»
Страна: Англия
Производитель формы: Nike
«Ливерпуль», в отличие от своего главного соперника по АПЛ, получил минималистичную форму. Просто красный цвет и ничего лишнего!
Нажмите на альбом, чтобы посмотреть больше фотографий
«Ювентус»
Страна: Италия
Производитель формы: adidas
У «Ювентуса» на первый взгляд классическая форма — белая основа, чёрные вертикальные полосы. Но сами полосы в этот раз необычные. Они состоят из небольших чёрных треугольников. У болельщиков такой дизайн вызвал смешанные эмоции.
Нажмите на альбом, чтобы посмотреть больше фотографий
«Барселона»
Страна: Испания
Производитель формы: Nike
Ещё одна красота. На новой форме «Барсы», помимо классических синего и гранатового цветов, появился тёмно-синий. Верх футболки, рукава и часть полос сделаны именно такими. Логотип технического спонсора выполнен в золотом цвете.
«Манчестер Сити»
Страна: Англия
Производитель формы: Puma
У чемпионов Англии форма получилась красивой и необычной. Основным цветом традиционно стал голубой. Из новинок: эмблема клуба переехала в центр, а на манжетах и воротнике появились каштановые полосы (отсылка к комплекту из конца 60-х и начала 70-х). Для вратарской формы выбрали оранжевый цвет.
Нажмите на альбом, чтобы посмотреть больше фотографий
«Реал»
Страна: Испания
Производитель формы: adidas
Кажется, «Реалу» уже нечем удивлять, поэтому в этот раз получилась смесь из старых комплектов. Фиолетовые полоски, возвращение чёрного цвета и воротника — вот вам новая форма Мадрида. Кстати, клуб в этом году празднует 120-летие, и это число отмечено на внутренней стороне футболки.
Нажмите на альбом, чтобы посмотреть больше фотографий
«Бавария»
Страна: Германия
Производитель формы: adidas
Новая домашняя форма «Баварии» выполнена преимущественно в красном цвете. На ней присутствуют белые манжеты, воротник и горизонтальные полосы (все они разной толщины). Форму презентовали 5 мая, а уже через три дня футболисты провели в ней матч Бундеслиги со «Штутгартом» (2:2). Сразу по окончании игры «Баварии» вручили трофей за победу в чемпионате Германии.
Нажмите на альбом, чтобы посмотреть больше фотографий
- 6 июня 2022
-
17:38
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
17:09
-
17:05
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:11
-
16:07
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:52
-
15:43
-
15:26
-
15:21
-
15:18
-
15:08
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:34
-
14:19
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
13:50