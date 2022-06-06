Новые формы футбольных топ-клубов. Какая красота у «Барселоны» и «Ман Сити»!

Футбольный сезон в Европе завершился и чемпионаты ушли на летние каникулы. Пока футболисты отдыхают, а руководство трудится над новыми трансферами, в свет выходят формы нового сезона! Топ-клубы один за другим представляют обновлённые комплекты и радуют оригинальностью. Часть клубов (вроде «Баварии») даже успели презентовать форму в официальном матче, закрыв сезон.

Некоторые комплекты — настоящий шедевр, другие представляют собой воплощение минимализма. Есть и довольно типичные (или скучные) футболки без особых дизайнерских придумок. Так, например, у «Ливерпуля» — совершенно обычный красный комплект.

В этом материале мы будем выкладывать джерси главных футбольных команд континента. Следите за новостями вместе с нами! И выбирайте с помощью лайков/дизлайков, какие формы вам понравились, а какие и показывать не стоило.