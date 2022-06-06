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Новые футбольные формы, сезон-2022/2023: формы топ-клубов — Реал, Барселона, Ман Сити, Ливерпуль, Бавария, МЮ, Милан

Новые формы футбольных топ-клубов. Какая красота у «Барселоны» и «Ман Сити»!
Михаил Рождественский
Новые формы футбольных топ-клубов
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Ретро-стиль, необычные воротники, цвета и расположение элементов. Рассматриваем новые формы на сезон-2022/23!

Футбольный сезон в Европе завершился и чемпионаты ушли на летние каникулы. Пока футболисты отдыхают, а руководство трудится над новыми трансферами, в свет выходят формы нового сезона! Топ-клубы один за другим представляют обновлённые комплекты и радуют оригинальностью. Часть клубов (вроде «Баварии») даже успели презентовать форму в официальном матче, закрыв сезон.

Некоторые комплекты — настоящий шедевр, другие представляют собой воплощение минимализма. Есть и довольно типичные (или скучные) футболки без особых дизайнерских придумок. Так, например, у «Ливерпуля» — совершенно обычный красный комплект.

В этом материале мы будем выкладывать джерси главных футбольных команд континента. Следите за новостями вместе с нами! И выбирайте с помощью лайков/дизлайков, какие формы вам понравились, а какие и показывать не стоило.

«Арсенал» «Ливерпуль» «Ювентус» «Барселона» «Манчестер Сити» «Реал» «Бавария»
Live Михаил Рождественский

«Арсенал»

Страна: Англия
Производитель формы: adidas

Настоящая классика! Красный торс, белые рукава — всё на месте. Но теперь у футболистов «Арсенала» будет ещё и белый воротник с красной молниевидной полосой.

16:56 Михаил Рождественский

«Ливерпуль»

Страна: Англия
Производитель формы: Nike

«Ливерпуль», в отличие от своего главного соперника по АПЛ, получил минималистичную форму. Просто красный цвет и ничего лишнего!

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16:51 Михаил Рождественский

«Ювентус»

Страна: Италия
Производитель формы: adidas

У «Ювентуса» на первый взгляд классическая форма — белая основа, чёрные вертикальные полосы. Но сами полосы в этот раз необычные. Они состоят из небольших чёрных треугольников. У болельщиков такой дизайн вызвал смешанные эмоции.

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16:45 Михаил Рождественский

«Барселона»

Страна: Испания
Производитель формы: Nike

Ещё одна красота. На новой форме «Барсы», помимо классических синего и гранатового цветов, появился тёмно-синий. Верх футболки, рукава и часть полос сделаны именно такими. Логотип технического спонсора выполнен в золотом цвете.

16:40 Михаил Рождественский

«Манчестер Сити»

Страна: Англия
Производитель формы: Puma

У чемпионов Англии форма получилась красивой и необычной. Основным цветом традиционно стал голубой. Из новинок: эмблема клуба переехала в центр, а на манжетах и воротнике появились каштановые полосы (отсылка к комплекту из конца 60-х и начала 70-х). Для вратарской формы выбрали оранжевый цвет.

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16:35 Михаил Рождественский

«Реал»

Страна: Испания
Производитель формы: adidas

Кажется, «Реалу» уже нечем удивлять, поэтому в этот раз получилась смесь из старых комплектов. Фиолетовые полоски, возвращение чёрного цвета и воротника — вот вам новая форма Мадрида. Кстати, клуб в этом году празднует 120-летие, и это число отмечено на внутренней стороне футболки.

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16:30 Михаил Рождественский

«Бавария»

Страна: Германия
Производитель формы: adidas

Новая домашняя форма «Баварии» выполнена преимущественно в красном цвете. На ней присутствуют белые манжеты, воротник и горизонтальные полосы (все они разной толщины). Форму презентовали 5 мая, а уже через три дня футболисты провели в ней матч Бундеслиги со «Штутгартом» (2:2). Сразу по окончании игры «Баварии» вручили трофей за победу в чемпионате Германии.

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Теги Футбол Англия •••

Заглавное фото: mancity.com/barcelona.com

Источник: «Чемпионат»

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