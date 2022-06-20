Анхель Ди Мария перейдёт в «Ювентус» на этой неделе

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария перейдёт в туринский «Ювентус» на этой неделе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.



По информации инсайдера, аргентинец подпишет контракт сроком на один год с французским клубом уже на этой неделе.



Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» рассчитывают подписать с Ди Марией долгосрочный контракт.



В минувшем сезоне Ди Мария сыграл за «ПСЖ» в 31 матче, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. Анхель стал футболистом парижан в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».

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