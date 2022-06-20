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Источник: «Спартак» готов продать Крала и хочет выручить за него не менее € 6 млн

Источник: «Спартак» готов продать Крала и хочет выручить за него не менее € 6 млн
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Московский «Спартак» готов продать своего полузащитника Алекса Крала и намерен выручить за 24-летнего чеха не менее € 6 млн, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, конкретный интерес к Кралу проявляет «Герта», однако берлинский клуб больше склоняется к варианту с арендой, поэтому переговоры сторон продолжаются. Руководство «Спартака» хочет решить вопрос с продажей Алекса Крала до 30 июня, так как в этот день состоится собрание ФИФА, на котором легионерам РПЛ могут продлить разрешение на приостановку контрактов со своими клубами.

Отмечается, что информация СМИ об интересе «Лейпцига», «Байера» и «Шальке» к Кралу не соответствует действительности – эти клубы не обращались в «Спартак» по поводу Алекса.

Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей и не отметился результативными действиями. Летом прошлого года Крал перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.

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