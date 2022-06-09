Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат России по футболу: трансферы РПЛ, летнее окно — 2022: Мацей Рыбус близок к переходу в «Спартак» — подробности

Первый летний трансфер «Спартака» — удивление! Зачем клубу поляк Рыбус?
Анатолий Романов
Мацей Рыбус близок к переходу в «Спартак»
Комментарии
«Локомотив» не стал продлевать контракт с возрастным легионером.

Стал известен возможный первый летний трансфер «Спартака». И первая реакция на него – удивление. Новичком красно-белых, по всей видимости, будет экс-защитник «Локомотива» Мацей Рыбус.

Польский журналист Себастьян Сташевски сообщил, что в пятницу, 10 июня, Рыбус пройдёт медобследование для «Спартака». Если оно не выявит никаких проблем, Мацей подпишет контракт с красно-белыми. Источники «Чемпионата» эту информацию подтвердили. В самом московском клубе тоже не стали опровергать интерес к бывшему игроку железнодорожников, однако назвали его только «одним из потенциальных новичков» команды.

«Спартак» выкупил легионера, «Локо» взял уже двух. Свершившиеся трансферы РПЛ «Спартак» выкупил легионера, «Локо» взял уже двух. Свершившиеся трансферы РПЛ

«Рыбус действительно входит в список потенциальных новичков «Спартака» этим летом, но на данный момент это лишь один из наших вариантов», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе обладателей Кубка России.

«Локомотив» не продлил контракт с Рыбусом, и это было объяснимо. Сейчас клуб делает ставку на развитие молодых футболистов, а поляку в августе исполнится 33 года. В минувшем сезоне Мацей сыграл 26 матчей в РПЛ, Лиге Европы и Кубке России (в основе – 24), сделал три голевые передачи и заработал восемь жёлтых карточек.

Сегодня же, прощаясь с железнодорожниками, Рыбус выступил с заявлением, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба:

«Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, партнёрам по команде, тренерскому штабу и сотрудникам клуба за проведённые вместе пять лет и совместную работу. За эти годы мы стали чемпионами, два раза выигрывали Кубок, выиграли Суперкубок, и я очень благодарен всем, с кем мы смогли этого добиться. С большой теплотой отношусь к «Локомотиву» и к болельщикам клуба, но пришло время двигаться дальше. Спасибо за вашу поддержку, ещё увидимся!»

Двигаться дальше – это значит в «Спартак». Кстати, издание Interia Sport написало, что предложение красно-белых – единственное конкретное, которое получил Мацей, будучи свободным агентом.

«Спартак» берёт футболиста, от услуг которого отказался «Локомотив». И вот именно это удивляет. Да, Рыбус – игрок с подтверждённым, достаточно высоким для РПЛ уровнем. Он универсален, может закрыть позиции как левого защитника, так и полузащитника. Но, признайтесь, вы не ожидали, что красно-белые будут подписывать новичков из категории 32+. Тем более легионеров. Тем более – поляков.

Можно догадаться, какое давление окажут на игрока сборной Польши на родине после его выбора в пользу России. Тем не менее Мацей, очевидно, исходил не только из финансовой мотивации. Он женат на россиянке – Лане Байматовой, у него тут родились дети. Рыбуса слишком многое связывает с Россией, чтобы он так просто уехал из нашей страны.

К слову, тему его отношения к России обсуждали ещё весной, когда поляк в своих соцсетях выложил пост в поддержку бойкота матча с нашей сборной, а потом быстро удалил его.

Семья Рыбуса

Семья Рыбуса

Фото: Из личного архива Мацея Рыбуся

«Спартаку» требовалось срочно закрывать позицию левого защитника/латераля. После вынужденного расставания с Айртоном у красно-белых оставался только один левоногий игрок данного амплуа – Леон Классен. Тем не менее главный тренер Паоло Ваноли почти не использовал зимнего новичка, а на этом фланге, как правило, выходил передвинутый справа налево Виктор Мозес.

Если сравнивать статистику Рыбуса и Айртона от InStat в завершившемся сезоне РПЛ, то большой разницы между ними нет. Поляк был поменьше вовлечён в игру, но при этом допускал чуть меньше брака: 74 ТТД с 80% успеха (в среднем за 90 минут) против 81 ТТД с 78% успеха у бразильца. «Локо» при участии Рыбуса создавал 0,38 момента, «Спартак» при участии Айртона – 0,70. Поляк совершал 5,5 подбора мяча, пять перехватов и 2,2 отбора, а бразилец – 5,8 подбора, 3,2 перехвата и 2,5 отбора. Мацей выигрывал 61% единоборств и допускал 5,1 потерю мяча, а у экс-спартаковца – 58% выигранных единоборств и семь потерь. Разве что в обводку Айртон шёл намного активнее, чем Рыбус (4,7 против 0,98).

Рыбус заявил, что его слова про Рангника и «Локо» перевели некорректно. Мы проверили Рыбус заявил, что его слова про Рангника и «Локо» перевели некорректно. Мы проверили

Мацей уже 10 лет в России, за исключением одного сезона, когда он уезжал в «Лион». Сначала Рыбус играл за «Ахмат», потом за «Локомотив», а теперь вот должен помочь «Спартаку». Для красно-белых это решение проблемы на сезон-другой, но не трансфер с целью развития.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022