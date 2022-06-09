Первый летний трансфер «Спартака» — удивление! Зачем клубу поляк Рыбус?

Стал известен возможный первый летний трансфер «Спартака». И первая реакция на него – удивление. Новичком красно-белых, по всей видимости, будет экс-защитник «Локомотива» Мацей Рыбус.

Польский журналист Себастьян Сташевски сообщил, что в пятницу, 10 июня, Рыбус пройдёт медобследование для «Спартака». Если оно не выявит никаких проблем, Мацей подпишет контракт с красно-белыми. Источники «Чемпионата» эту информацию подтвердили. В самом московском клубе тоже не стали опровергать интерес к бывшему игроку железнодорожников, однако назвали его только «одним из потенциальных новичков» команды.

«Рыбус действительно входит в список потенциальных новичков «Спартака» этим летом, но на данный момент это лишь один из наших вариантов», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе обладателей Кубка России.

«Локомотив» не продлил контракт с Рыбусом, и это было объяснимо. Сейчас клуб делает ставку на развитие молодых футболистов, а поляку в августе исполнится 33 года. В минувшем сезоне Мацей сыграл 26 матчей в РПЛ, Лиге Европы и Кубке России (в основе – 24), сделал три голевые передачи и заработал восемь жёлтых карточек.

Сегодня же, прощаясь с железнодорожниками, Рыбус выступил с заявлением, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба:

«Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, партнёрам по команде, тренерскому штабу и сотрудникам клуба за проведённые вместе пять лет и совместную работу. За эти годы мы стали чемпионами, два раза выигрывали Кубок, выиграли Суперкубок, и я очень благодарен всем, с кем мы смогли этого добиться. С большой теплотой отношусь к «Локомотиву» и к болельщикам клуба, но пришло время двигаться дальше. Спасибо за вашу поддержку, ещё увидимся!»

Двигаться дальше – это значит в «Спартак». Кстати, издание Interia Sport написало, что предложение красно-белых – единственное конкретное, которое получил Мацей, будучи свободным агентом.

«Спартак» берёт футболиста, от услуг которого отказался «Локомотив». И вот именно это удивляет. Да, Рыбус – игрок с подтверждённым, достаточно высоким для РПЛ уровнем. Он универсален, может закрыть позиции как левого защитника, так и полузащитника. Но, признайтесь, вы не ожидали, что красно-белые будут подписывать новичков из категории 32+. Тем более легионеров. Тем более – поляков.

Можно догадаться, какое давление окажут на игрока сборной Польши на родине после его выбора в пользу России. Тем не менее Мацей, очевидно, исходил не только из финансовой мотивации. Он женат на россиянке – Лане Байматовой, у него тут родились дети. Рыбуса слишком многое связывает с Россией, чтобы он так просто уехал из нашей страны.

К слову, тему его отношения к России обсуждали ещё весной, когда поляк в своих соцсетях выложил пост в поддержку бойкота матча с нашей сборной, а потом быстро удалил его.

Семья Рыбуса Фото: Из личного архива Мацея Рыбуся

«Спартаку» требовалось срочно закрывать позицию левого защитника/латераля. После вынужденного расставания с Айртоном у красно-белых оставался только один левоногий игрок данного амплуа – Леон Классен. Тем не менее главный тренер Паоло Ваноли почти не использовал зимнего новичка, а на этом фланге, как правило, выходил передвинутый справа налево Виктор Мозес.

Если сравнивать статистику Рыбуса и Айртона от InStat в завершившемся сезоне РПЛ, то большой разницы между ними нет. Поляк был поменьше вовлечён в игру, но при этом допускал чуть меньше брака: 74 ТТД с 80% успеха (в среднем за 90 минут) против 81 ТТД с 78% успеха у бразильца. «Локо» при участии Рыбуса создавал 0,38 момента, «Спартак» при участии Айртона – 0,70. Поляк совершал 5,5 подбора мяча, пять перехватов и 2,2 отбора, а бразилец – 5,8 подбора, 3,2 перехвата и 2,5 отбора. Мацей выигрывал 61% единоборств и допускал 5,1 потерю мяча, а у экс-спартаковца – 58% выигранных единоборств и семь потерь. Разве что в обводку Айртон шёл намного активнее, чем Рыбус (4,7 против 0,98).

Мацей уже 10 лет в России, за исключением одного сезона, когда он уезжал в «Лион». Сначала Рыбус играл за «Ахмат», потом за «Локомотив», а теперь вот должен помочь «Спартаку». Для красно-белых это решение проблемы на сезон-другой, но не трансфер с целью развития.