Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак рассказал, кто не сыграет в матче с «Нижним Новгородом»

Семак рассказал, кто не сыграет в матче с «Нижним Новгородом»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии предсезонного турнира, в котором также примут участие ЦСКА, ФК «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».

«Достаточно много игроков, которые не смогут сыграть в первом матче. Ко второму подтянется больше футболистов.

Ловрен должен начать работать в общей группе. Алип и Барриос приедут позже. Вендел и Алберто должны вот-вот приехать. Плюс Саша Ерохин продолжает восстанавливаться. Караваев точно не сыграет в турнире», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Предсезонный турнир с участием действующего чемпиона Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 21 июня. Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ.

Новость по теме
Сергей Семак поделился ожиданиями от предсезонного турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022