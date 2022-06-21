Семак рассказал, кто не сыграет в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии предсезонного турнира, в котором также примут участие ЦСКА, ФК «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».

«Достаточно много игроков, которые не смогут сыграть в первом матче. Ко второму подтянется больше футболистов.



Ловрен должен начать работать в общей группе. Алип и Барриос приедут позже. Вендел и Алберто должны вот-вот приехать. Плюс Саша Ерохин продолжает восстанавливаться. Караваев точно не сыграет в турнире», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Предсезонный турнир с участием действующего чемпиона Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 21 июня. Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ.