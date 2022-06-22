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Мане — о «Баварии»: я в конкурентоспособной команде. Сделаем всё, чтобы выйти в финал ЛЧ

Мане — о «Баварии»: я в конкурентоспособной команде. Сделаем всё, чтобы выйти в финал ЛЧ
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, ранее прошедший медосмотр перед трансфером в «Баварию», сообщил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов с немецким клубом.

«Каждый ребёнок мечтает выиграть Лигу чемпионов, каждый футболист в мире жаждет этого. Сейчас у меня очень конкурентоспособная команда. Но о финале Лиги чемпионов говорить ещё рановато, мы ещё даже не сыграли вместе ни одного матча. Тем не менее, сделаем всё возможное, чтобы выйти в финал», — приводит слова Мане Bild.

Ранее появлялась информация о том, что английский и немецкий клубы согласовали трансфер Садио Мане за € 40 млн. Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале

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