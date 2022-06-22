Зачем «Баварии» ромбы и почему «Шальке» — красно-жёлтый? История эмблем клубов Бундеслиги

Это третий выпуск нашего путешествия по истории клубных эмблем. Ранее мы смотрели, как менялись логотипы английских и итальянских клубов. Теперь перемещаемся в Германию.
Общая тенденция для клубов Бундеслиги — приверженность традициям. Многие клубы или сохраняют примерно одну и ту же эмблему, или вообще в 2022 году играют с гербом из 40-50-х (если не ранее). Это объясняется крепкой связью клуба с болельщиками, а где-то и их прямым влиянием. Устроить ребрендинг в стиле «Ювентуса» или даже «Ман Сити» тут не выйдет.
В список попали все участники нового розыгрыша Бундеслиги, а выстроили мы их в соответствии с местами в таблице завершившегося сезона. Расскажите в комментариях, чьи эмблемы вам особенно понравились и какие неприятно удивили!
«Бавария»
Первая версия логотипа «Баварии» появилась в 1923 году и существовала более 30 лет. Это была монограмма FCBM (Fußball-Club Bayern München). Малозаметная особенность — золотисто-коричневая окантовка.
Современная эмблема де-факто появилась в 1961 году: красный цвет закрепился как основной — это отсылка к гербу Франконии. Сине-белый узор тоже имеет историческую связь, это герб правителей Баварии, династии Виттельсбахов. Формат круга с вписанным узором в центре появился в 70-х, а последние косметические доработки прошли в 2017 году.
«Боруссия» Дортмунд
С дебютным лого в Дортмунде не заморачивались. Шесть лет играли просто с буквой «B». Затем появилась эмблема, которая стала основной на все последующие годы: жёлто-чёрный круг с аббревиатурой «BVB 09». Ballspielverein Borussia — дословно с немецкого «Клуб игр в Боруссии», а 09 — год основания (1909). Последний небольшой редизайн лого случился аж в 1993 году.
«Байер»
Первая эмблема «Байера» была без корпоративного силуэта креста Bayer, но всё-таки со знаком фармацевтической компании. Жёлтый лев с посохом Меркурия, опирающийся на земной шар.
Лого, которое используется сейчас, появилось в 1996 году, а 10 лет спустя прошёл рестайлинг. Два льва в цветах клуба держат таблички с годом основания и городом, а в центре — то самое лого Bayer.
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«РБ Лейпциг»
Самый молодой клуб Бундеслиги появился в 2009 году, и эмблема, конечно, была по всем канонам клубов «Ред Булл». Однако «Лейпцигу» пришлось отказаться от использования бренда, поскольку это запрещено правилами лиги. Так клуб стал RasenBallsport Leipzig — «Клуб по игре с мячом на газоне Лейпциг». Или сокращённо — RB Leipzig.
Затем логотип несколько раз дорабатывался, последнее обновление случилось два года назад.
«Унион»
Исторически «Унион» образовался из клуба «Олимпия», и его цвета были сине-белыми, прямо как у «Герты». Нынешнее лого появилось в 1955 году, и финальный вид обрело десять лет спустя.
«Фрайбург»
Формально была у предшественника «Фрайбурга», клуба «Унион Фрайбург», своя бело-голубая эмблема. Но затем произошло слияние. Так что первый официальный логотип клуба — красно-белый овал с аббревиатурой.
«Кёльн»
Первый логотип «Кёльна» был очень простым: красно-чёрный круг и сокращение от Kölner Ballspiel-Club. Затем креатива добавилось: в 1967 году появился круг с названием клуба и силуэтом собора Кёльна, а пять лет спустя к нему добавили козла — символ клуба.
«Майнц-05»
Эмблема «Майнца» стабильна: искусно отрисованная буква «М» и дата основания — 1905 год.
«Хоффенхайм»
Хотя, конечно, не так стабильна, как лого «Хоффенхайма». Клубные цвета, название, год основания — что ещё нужно?
«Боруссия» Мёнхенгладбах
Дебютная эмблема мёнхенгладбахской «Боруссии» была под стать времени. Форма щита, год основания, мяч со шнуровкой и изящный шрифт.
Современная куда проще. Интересно, что впервые такой формат лого появился у клуба в 1961 году, и цвета были зелёно-белые.
«Айнтрахт» Франкфурт
Орёл — символ Франкфурта-на-Майне и главного клуба города. Поэтому неудивительно, что именно эта птица «прилетела» на эмблему в 1965 году. И остаётся на ней по сей день.
Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.
«Вольфсбург»
Знаменитая литера «W» появилась на лого «Вольфсбурга» не сразу. Сначала это была эмблема в форме щита, где «зубцы» сверху — дань уважения замкам Вольфсбурга. Основу эмблемы составляли монограмма Verein für Leibesübungen, и собственно название.
В 1953 году клуб отказался от сложных лого в пользу простой «W», вписанной в окружность. Дизайн сделали чуть более интересным в 2002 году.
«Бохум»
Ещё один пример немецкой стабильности.
«Аугсбург»
«Аугсбург» с первой эмблемой тоже не запаривался, хотя там постарались больше коллег из Дортмунда. Создали приятную монограмму FCA. В 1921 году на лого впервые появилась шишка пинии — это итальянская сосна, напоминающая о Древнем Риме, благодаря которому и появился город Аугсбург.
В современном лого есть и этот элемент, и аббревиатура, и цвета клуба.
«Штутгарт»
Клуб появился в 1893 году усилиями студентов, преимущественно буржуазного сословия. Так что шестиконечная звезда на первой эмблеме объясняется желанием показать знатность и претензии остаться в истории. А что вы хотите, если клуб создали не в какой-нибудь пивнухе, а в отеле. Чтобы не путать шестиконечную звезду со звездой Давида, в Германии делали более острые углы.
Следующим был герб с Вюртембергскими оленьими рогами на желтом фоне. Его в 1909 году приняли как официальную эмблему бегового союза FV «Stuttgart 93», а три года спустя — для всего спортклуба «Штутгарт».
В 1950-м к щиту с рогами добавили сокращение Verein für Bewegungsspiele, причём шрифт взяли «под старогерманский». Получилось не очень понятно, но известность «Штутгарта» уже вышла на такой уровень, когда это было неважно.
В 2014-м был последний ребрендинг, клуб добавил звезду за пять чемпионских титулов.
«Вердер»
Попробуйте угадать, что за монограмма была у «Вердера» на первой эмблеме. Ладно, это попытка создать монограмму из FVW, FV Werder — первое название клуба. Угадайка длилась два года, затем было два новых лого. В 1924 году эмблему сменили кардинально — появилась знаменитая «W» с завитком. Вписана она была в овал. Через пять лет форму сменили на ромб.
С того года логотип принципиально не меняется, был лишь сезон-1976/1977, когда клуб сменил лого на герб города.
«Шальке-04»
Если копнуть до самых корней, исторические цвета «Шальке» — красный и жёлтый. «Вестфалия Шальке» появился 4 мая 1904 года и перенял цвета от футболистов из Нидерландов, которые были проездом в Гельзенкирхене.
В 1912 году «Вестфалия» объединилась с гимнастическим обществом «Шальке 1877», и в следующем году цвета сменили на сине-белые. В 1929 году появился более-менее знакомый нам логотип с литерой «S» и цифрами «04». «S04», вписанные в «G», приняли как эмблему в 1945 году.
Нынешнюю эмблему клуб использует с 1995 года.
«Герта»
Берлинский клуб сначала играл с простой буквой «H» (от Hertha) в щите. Каноничный флажок появился в 1984 году.
►► Как менялись эмблемы клубов английской Премьер-лиги и итальянской Серии А? Смотрите в наших материалах.
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