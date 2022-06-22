Зачем «Баварии» ромбы и почему «Шальке» — красно-жёлтый? История эмблем клубов Бундеслиги

Это третий выпуск нашего путешествия по истории клубных эмблем. Ранее мы смотрели, как менялись логотипы английских и итальянских клубов. Теперь перемещаемся в Германию.

Общая тенденция для клубов Бундеслиги — приверженность традициям. Многие клубы или сохраняют примерно одну и ту же эмблему, или вообще в 2022 году играют с гербом из 40-50-х (если не ранее). Это объясняется крепкой связью клуба с болельщиками, а где-то и их прямым влиянием. Устроить ребрендинг в стиле «Ювентуса» или даже «Ман Сити» тут не выйдет.

В список попали все участники нового розыгрыша Бундеслиги, а выстроили мы их в соответствии с местами в таблице завершившегося сезона. Расскажите в комментариях, чьи эмблемы вам особенно понравились и какие неприятно удивили!

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

«Бавария»

Первая версия логотипа «Баварии» появилась в 1923 году и существовала более 30 лет. Это была монограмма FCBM (Fußball-Club Bayern München). Малозаметная особенность — золотисто-коричневая окантовка.

Современная эмблема де-факто появилась в 1961 году: красный цвет закрепился как основной — это отсылка к гербу Франконии. Сине-белый узор тоже имеет историческую связь, это герб правителей Баварии, династии Виттельсбахов. Формат круга с вписанным узором в центре появился в 70-х, а последние косметические доработки прошли в 2017 году.

1923 — 1954 С 2017 — сейчас

«Боруссия» Дортмунд

С дебютным лого в Дортмунде не заморачивались. Шесть лет играли просто с буквой «B». Затем появилась эмблема, которая стала основной на все последующие годы: жёлто-чёрный круг с аббревиатурой «BVB 09». Ballspielverein Borussia — дословно с немецкого «Клуб игр в Боруссии», а 09 — год основания (1909). Последний небольшой редизайн лого случился аж в 1993 году.

1913 — 1919 С 1993 — сейчас

«Байер»

Первая эмблема «Байера» была без корпоративного силуэта креста Bayer, но всё-таки со знаком фармацевтической компании. Жёлтый лев с посохом Меркурия, опирающийся на земной шар.

Лого, которое используется сейчас, появилось в 1996 году, а 10 лет спустя прошёл рестайлинг. Два льва в цветах клуба держат таблички с годом основания и городом, а в центре — то самое лого Bayer.

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1904 — 1907 С 2006 — сейчас

«РБ Лейпциг»

Самый молодой клуб Бундеслиги появился в 2009 году, и эмблема, конечно, была по всем канонам клубов «Ред Булл». Однако «Лейпцигу» пришлось отказаться от использования бренда, поскольку это запрещено правилами лиги. Так клуб стал ​​RasenBallsport Leipzig — «Клуб по игре с мячом на газоне Лейпциг». Или сокращённо — RB Leipzig.

Затем логотип несколько раз дорабатывался, последнее обновление случилось два года назад.

2009 С 2020 — сейчас

«Унион»

Исторически «Унион» образовался из клуба «Олимпия», и его цвета были сине-белыми, прямо как у «Герты». Нынешнее лого появилось в 1955 году, и финальный вид обрело десять лет спустя.

1907 — 1909 С 1966 — сейчас

«Фрайбург»

Формально была у предшественника «Фрайбурга», клуба «Унион Фрайбург», своя бело-голубая эмблема. Но затем произошло слияние. Так что первый официальный логотип клуба — красно-белый овал с аббревиатурой.

1952 — 1958 С 1958 — сейчас

«Кёльн»

Первый логотип «Кёльна» был очень простым: красно-чёрный круг и сокращение от Kölner Ballspiel-Club. Затем креатива добавилось: в 1967 году появился круг с названием клуба и силуэтом собора Кёльна, а пять лет спустя к нему добавили козла — символ клуба.

1948 С 1973 — сейчас

«Майнц-05»

Эмблема «Майнца» стабильна: искусно отрисованная буква «М» и дата основания — 1905 год.

1980-е С 1966 — сейчас

«Хоффенхайм»

Хотя, конечно, не так стабильна, как лого «Хоффенхайма». Клубные цвета, название, год основания — что ещё нужно?

До 2007 С 2014 — сейчас

«Боруссия» Мёнхенгладбах

Дебютная эмблема мёнхенгладбахской «Боруссии» была под стать времени. Форма щита, год основания, мяч со шнуровкой и изящный шрифт.

Современная куда проще. Интересно, что впервые такой формат лого появился у клуба в 1961 году, и цвета были зелёно-белые.

1900 — 1903 С 1999 — сейчас

«Айнтрахт» Франкфурт

Орёл — символ Франкфурта-на-Майне и главного клуба города. Поэтому неудивительно, что именно эта птица «прилетела» на эмблему в 1965 году. И остаётся на ней по сей день.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

1965 — 1970 С 1998 — сейчас

«Вольфсбург»

Знаменитая литера «W» появилась на лого «Вольфсбурга» не сразу. Сначала это была эмблема в форме щита, где «зубцы» сверху — дань уважения замкам Вольфсбурга. Основу эмблемы составляли монограмма Verein für Leibesübungen, и собственно название.

В 1953 году клуб отказался от сложных лого в пользу простой «W», вписанной в окружность. Дизайн сделали чуть более интересным в 2002 году.

1945 — 1951 С 2002 — сейчас

«Бохум»

Ещё один пример немецкой стабильности.

1960-е С 1998 — сейчас

«Аугсбург»

«Аугсбург» с первой эмблемой тоже не запаривался, хотя там постарались больше коллег из Дортмунда. Создали приятную монограмму FCA. В 1921 году на лого впервые появилась шишка пинии — это итальянская сосна, напоминающая о Древнем Риме, благодаря которому и появился город Аугсбург.

В современном лого есть и этот элемент, и аббревиатура, и цвета клуба.

1907 С 2002 — сейчас

«Штутгарт»

Клуб появился в 1893 году усилиями студентов, преимущественно буржуазного сословия. Так что шестиконечная звезда на первой эмблеме объясняется желанием показать знатность и претензии остаться в истории. А что вы хотите, если клуб создали не в какой-нибудь пивнухе, а в отеле. Чтобы не путать шестиконечную звезду со звездой Давида, в Германии делали более острые углы.

Следующим был герб с Вюртембергскими оленьими рогами на желтом фоне. Его в 1909 году приняли как официальную эмблему бегового союза FV «Stuttgart 93», а три года спустя — для всего спортклуба «Штутгарт».

В 1950-м к щиту с рогами добавили сокращение Verein für Bewegungsspiele, причём шрифт взяли «под старогерманский». Получилось не очень понятно, но известность «Штутгарта» уже вышла на такой уровень, когда это было неважно.

В 2014-м был последний ребрендинг, клуб добавил звезду за пять чемпионских титулов.

1893 — 1912 С 2014 — сейчас

«Вердер»

Попробуйте угадать, что за монограмма была у «Вердера» на первой эмблеме. Ладно, это попытка создать монограмму из FVW, FV Werder — первое название клуба. Угадайка длилась два года, затем было два новых лого. В 1924 году эмблему сменили кардинально — появилась знаменитая «W» с завитком. Вписана она была в овал. Через пять лет форму сменили на ромб.

С того года логотип принципиально не меняется, был лишь сезон-1976/1977, когда клуб сменил лого на герб города.

1900 — 1902 С 2004 — сейчас

«Шальке-04»

Если копнуть до самых корней, исторические цвета «Шальке» — красный и жёлтый. «Вестфалия Шальке» появился 4 мая 1904 года и перенял цвета от футболистов из Нидерландов, которые были проездом в Гельзенкирхене.

В 1912 году «Вестфалия» объединилась с гимнастическим обществом «Шальке 1877», и в следующем году цвета сменили на сине-белые. В 1929 году появился более-менее знакомый нам логотип с литерой «S» и цифрами «04». «S04», вписанные в «G», приняли как эмблему в 1945 году.

Нынешнюю эмблему клуб использует с 1995 года.

1919 — 1924 С 1995 — сейчас

«Герта»

Берлинский клуб сначала играл с простой буквой «H» (от Hertha) в щите. Каноничный флажок появился в 1984 году.

1923 С 2012 — сейчас

►► Как менялись эмблемы клубов английской Премьер-лиги и итальянской Серии А? Смотрите в наших материалах.

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