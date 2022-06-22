Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Химках» прокомментировали будущее Глушакова и Мирзова

В «Химках» прокомментировали будущее Глушакова и Мирзова
Комментарии

Член наблюдательного совета подмосковного футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков высказался о будущем футболистов команды Резиуана Мирзова и Дениса Глушакова.

«Следующий сезон они проведут в нашем клубе», – приводит слова Терюшкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Глушаков присоединился к подмосковным «Химкам» осенью 2020 года на правах свободного агента. В сезоне-2021/2022 футболист провёл 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи. «Химки» арендовали Мирзова из московского «Спартака» перед началом прошедшего сезона. Полузащитник принял участие в 27 матчах за подмосковную команду во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Новость по теме
«Химки» объявили задачу команды в новом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022