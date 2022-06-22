В «Химках» прокомментировали будущее Глушакова и Мирзова

Член наблюдательного совета подмосковного футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков высказался о будущем футболистов команды Резиуана Мирзова и Дениса Глушакова.



«Следующий сезон они проведут в нашем клубе», – приводит слова Терюшкова «РИА Новости Спорт».



Напомним, Глушаков присоединился к подмосковным «Химкам» осенью 2020 года на правах свободного агента. В сезоне-2021/2022 футболист провёл 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи. «Химки» арендовали Мирзова из московского «Спартака» перед началом прошедшего сезона. Полузащитник принял участие в 27 матчах за подмосковную команду во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

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