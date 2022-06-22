«Химки» объявили задачу команды в новом сезоне

Член наблюдательного совета клуба «Химки» Роман Терюшков поделился целями на сезон-2022/2023.



«Клуб ставит задачу занять место в топ-10 по итогам чемпионата России. Если удастся занять место выше десятого – хорошо, ниже – плохо. Что касается выступления в Кубке России, то задачи добиться конкретного результата в этом турнире у нас нет. Надо понимать, что «Химки» лишь второй раз в своей истории проведут в РПЛ три сезона подряд. Мы – реалисты, поэтому адекватно оцениваем свои шансы. Наша цель – быть в десятке чемпионата», – приводит слова Терюшкова «РИА Новости Спорт».



Напомним, в сезоне-2021/2022 «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ, получив право играть в стыковых матчах за сохранение прописки в Премьер-лиге. По сумме двух встреч подмосковная команда оказалась сильнее хабаровского СКА (3:1).