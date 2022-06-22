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Гусев: я против введения Fan ID — надо как-то с этим бороться. «Динамо» нужны болельщики

Гусев: я против введения Fan ID — надо как-то с этим бороться. «Динамо» нужны болельщики
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Спортивный журналист Виктор Гусев прокомментировал решение болельщиков «Динамо» не посещать матчи РПЛ из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Я в принципе против паспорта болельщика. Понимаете, всё-таки даже из-за этого я бы не стал отказываться ходить на стадион. Слишком большая цена этого протеста. Нужно пытаться как-то на это повлиять. Я думаю, что и журналистам нужно на это пытаться повлиять. Ведь введение паспорта болельщика изначально было неправильным решением.

Это такая радость в жизни: боление за свою команду, за «Динамо», что из-за этого пропускать какие-то матчи, даже куски сезона — слишком обидно в жизненном плане. Мне кажется, нужно противостоять этому, как-то с этим бороться, но не таким путём. Тем более что это не на благо команде. «Динамо» нужны болельщики. Главное соображение — личностное для человека, который любит спорт. Жизнь идёт. Взять и выбросить, пропустить целый чемпионат из-за такой штуки… Не знаю», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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