«Монца» Сильвио Берлускони может усилиться игроком «Интера»

«Монца», впервые в истории вышедшая в высший дивизион чемпионата Италии Серию А, ведёт переговоры об аренде полузащитника «Интера» Стефано Сенси. Об этом информирует Goal.
Сегодня в штаб-квартире «Интера» состоялась встреча сторон, на которой, как сообщает издание, были улажены детали возможной аренды Сенси на ближайший сезон. Теперь слово за самим Стефано, который в беседах с менеджментом миланского клуба должен определиться относительно перехода.
Вторую часть сезона-2021/22 Стефано Сенси провёл в аренде в «Сампдории». Он принял участие в 11 матчах чемпионата Италии и отметился одним голом.
Президентом «Монцы» является бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони. Также в СМИ сообщалось о том, что новичок Серии А желает усилить состав нападающим «Реала» Борхой Майоралем, экс-защитником «Интера» Андреа Раноккией, а помимо них в списке интересов – нападающий «нерадзурри» Андреа Пинамонти и полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр.
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