Йылмаз перешёл из «Лилля» в клуб-новичок высшего дивизиона Нидерландов

Форвард Бурак Йилмаз подписал контракт с голландской «Фортуной» из Ситтарда. Сообщает пресс-служба клуба.



Соглашение с 36-летним турецким игроком рассчитано на пять лет. Из них два года он проведёт в клубе в качестве игрока,. После истечения этого срока. Команда, в минувшем сезоне завоевавшая право участия в высшем футбольном дивизионе чемпионата Нидерландов, нашла себе опытного нападающего, который позднее начнёт там свою тренерскую карьеру.

В минувшем сезоне экс-футболист сборной Турции провёл за «Лилль» 40 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Команда заняла десятое место в турнирной таблице с 55-ю очками. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в € 1,5 млн.