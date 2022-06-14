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Нидерландский клуб заинтересован в подписании Бурака Йылмаза

Нидерландский клуб заинтересован в подписании Бурака Йылмаза
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Футбольный клуб «Фортуна Ситтард» заинтересован в подписании бывшего игрока «Лилля» Бурака Йылмаза. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, «Фортуна Ситтард», которая в минувшем сезоне завоевала право участия в высшем футбольном дивизионе чемпионата Нидерландов, ищет вариант усиления нападения. Опытный, 36-летний турецкий форвард кажется руководству нидерландского клуба правильным человеком для игры на высшем уровне футбола Нидерландов.

Однако, как отмечается, шансы «Фортуны» на подписание Йылмаза невелики. В минувшем сезоне Бурак Йылмаз провёл за «Лилль» 40 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в € 1,5 млн.

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