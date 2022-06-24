«Нижний Новгород» ведёт переговоры о переходе хорватского полузащитника Чурича

«Нижний Новгород» ведёт переговоры с хорватским «Шибеником» о переходе полузащитника Марио Чурича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

23-летний Чурич — действующий капитан «Шибеника». Он оказался в команде в 2019 году. С тех пор Марио принял участие в 95 матчах, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года. Чурич — воспитанник «Хайдука». К матчам за сборную Хорватии он не привлекался.



Напомним, перед стартом сезона-2022/2023 «Нижний Новгород» сменил главного тренера. Вместо Александра Кержакова (истекло соглашение) на пост был назначен Михаил Галактионов — действующий наставник молодёжной сборной России. Он будет совмещать посты как минимум до конца 2022 года.

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