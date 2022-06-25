«Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Матео Кассьерры
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«Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере нападающего Матео Кассьерры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В ближайшее время 25-летний колумбийский игрок должен окончательно согласовать личные условия с санкт-петербургским клубом и подписать контракт.
Напомним, Кассьерра стал игроком «Сочи» летом прошлого года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах за сочинский клуб, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. По итогам сезона-2021/2022 Кассьерра занял второе место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Лучшим бомбардиром минувшего розыгрыш турнира стал форвард «Уфы» Гамид Агаларов, забивший 19 голов.
Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал «Зенит».
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