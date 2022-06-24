Трансфер Кассьерры ударит по форварду сборной России. Кто заменит Дзюбу в запасе «Зенита»?

«Зенит» только-только закрыл вопрос с вратарём, сообщив, что новый сезон начнут Одоевский и Кержаков, но уже пора переходить к атаке. И там намечаются интересные интриги: Иван Сергеев активно двигался впереди в игре с «Пари НН», но совсем скоро может на неопределённое время присесть на лавку. Ведь сначала в Петербурге приземлится Юри Алберто – несмотря на информацию бразильских источников, он пока не планирует приостанавливать соглашение. А вслед за ним состав команды, скорее всего, пополнит игрок «Сочи» Матео Кассьерра. Гендир «Зенита» Александр Медведев завуалированно намекнул, что переговоры в финальной стадии. И совсем скоро одним колумбийцем в Петербурге станет больше.

В этой конфигурации клуб получит трёх сильных нападающих. К такому Семак уже привык – весной он работал с Сергеевым, Алберто и Дзюбой. Сейчас Артёма заменит Кассьерра, которого берут явно не на подстраховку двум оставшимся. По цифрам Матео – один из лучших форвардов РПЛ прошлого сезона. И руководство точно рассчитывает, что в новом клубе он останется в таком же статусе.

При таких вводных Семаку точно придётся давать одному из футболистов «статус Дзюбы». Все помнят, как в конце весны многие матчи он начинал на лавке, перестал забивать и мечтал поскорее уйти. Ведь трёх нападающих одновременно тренер просто не уместит на поле. Проблемы с эффективностью возникали, когда в прошлом сезоне одновременно играли Сергеев и Алберто, которые казались не совсем сыгранными. Поэтому Семак устраивал эксперименты с одним форвардом на острие, но всё так или иначе сваливалось к привычным 4-4-2. Однако для самого тренера вряд ли такая схема – абсолютная догма. Например, в игре с «Пари НН» тренер сыграл только с Сергеем впереди. Так что точно нельзя исключать, что в новом сезоне Семак выберет базовой именно сочетание с одним ярко выраженным форвардом.

Юри Алберто Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этом случае явным аутсайдером станет именно Сергеев. Здесь простой расчёт – Алберто любит бразильский костяк, и Семак точно будет его использовать, а Кассьерра просто лучше Ивана по основным цифрам. За матч он наносит больше ударов, делает больше ключевых передач, чаще вступает в обводки и просто очень много забивает. Неспроста Матео, вероятно, действительно мог найти себе клуб в Европе. Но решил ещё поиграть в России. А с точки зрения финансового комфорта вряд ли он нашёл бы клуб лучше «Зенита».

Конечно, есть и позитивный сценарий. Семак оставит впереди двух форвардов. Предположим, что Алберто и Кассьерра будут дублировать и мешать друг другу, и тогда уже один из них сядет на лавку. Однако в это верится с трудом. Но Сергееву ничего не остаётся, кроме как бороться. И доказывать, что он точно не заслужил место на скамейке запасных.