Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» оказалось сильнее «Амкала» благодаря голу Овечкина

Московское «Динамо» оказалось сильнее «Амкала» благодаря голу Овечкина
Комментарии

Сегодня, 25 июня, московское «Динамо» в рамках товарищеского матча встречалось с «Амкалом». Встреча прошла на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Она завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0.

На 11-й минуте счёт открыл российский хоккеист Александр Овечкин, который сыграл за московское «Динамо». Более того, он вывел команду на поле в качестве капитана. Сразу после забитого мяча форвард отправился на замену. Ассистировал ему нападающий бело-голубых Фёдор Смолов. На 82-й минуте преимущество упрочил нападающий Константин Тюкавин. Результативную передачу на него оформил форвард Ярослав Гладышев. На 86-й минуте московское «Динамо» получило право пробить пенальти. Его максимально уверенно реализовал нападающий клуба Николай Комличенко. На 87-й минуте сам Ярослав Гладышев поразил чужие ворота. А на 90-й минуте Тюкавин оформил дубль.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 июня 2022, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
Амкал
Москва, Россия
1:0 Овечкин – 11'   2:0 Тюкавин – 82'   3:0 Комличенко – 86' (пен)   4:0 Гладышев – 87'   5:0 Тюкавин – 90'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022