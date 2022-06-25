Московское «Динамо» оказалось сильнее «Амкала» благодаря голу Овечкина

Сегодня, 25 июня, московское «Динамо» в рамках товарищеского матча встречалось с «Амкалом». Встреча прошла на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Она завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0.

На 11-й минуте счёт открыл российский хоккеист Александр Овечкин, который сыграл за московское «Динамо». Более того, он вывел команду на поле в качестве капитана. Сразу после забитого мяча форвард отправился на замену. Ассистировал ему нападающий бело-голубых Фёдор Смолов. На 82-й минуте преимущество упрочил нападающий Константин Тюкавин. Результативную передачу на него оформил форвард Ярослав Гладышев. На 86-й минуте московское «Динамо» получило право пробить пенальти. Его максимально уверенно реализовал нападающий клуба Николай Комличенко. На 87-й минуте сам Ярослав Гладышев поразил чужие ворота. А на 90-й минуте Тюкавин оформил дубль.