Семак прокомментировал победу «Зенита» по пенальти в матче предсезонного турнира с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче предсезонного турнира с «Сочи». Напомним, основное время контрольного матча завершилось со счётом 1:1. «Зенит» переиграл сочинцев в серии пенальти со счётом 4:2.

«Самое важное, что никто не получил травму. В первом тайме моментов хороших было больше, это касается позиционной атаки. Во втором тайме произошли изменения. Самое главное – набирать игровой тонус. Сегодня получили хорошую нагрузку.

Почему Кержаков остался на серию пенальти? Лавры успеха должны доставаться всем поровну.

Скроботов? Он тренируется только три дня. Ему надо доказывать, что он сильнее», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.