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Источник: Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 млн рублей в месяц

Источник: Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 млн рублей в месяц
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Новичок «Сочи» Владислав Сарвели, перешедший из «Крыльев Советов», будет получать в новой команде около 4,5 млн рублей в месяц, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, в год Сарвели сможет зарабатывать в «Сочи» более 54 млн рублей (по нынешнему курсу это почти € 1 млн). Кроме этого, в контракт Владислава с сочинцами включены подъёмные или агентские выплаты.

В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за «Крылья Советов» 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн.

Ранее СМИ сообщали, что Владислав Сарвели призван заменить в стане сочинцев форварда Матео Кассьерру, который близок к переходу в «Зенит».

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