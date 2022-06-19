Зиньковский и Сарвели близки к уходу из «Крыльев». Но есть шанс, что магия Игоря Осинькина всех спасёт.

Как же жаль самую прогрессивную команду России. Её просто разбирают на глазах!

«Крылья Советов» – узнаваемый бренд прошлого сезона. Команда Игоря Осинькина воспроизводила яркость почти в каждом туре. Особенно в матчах с лидерами. И моё одно из самых тёплых воспоминаний о прошлом сезоне – концовка юбилейного матча с «Динамо». Тогда, после разгрома со счётом 5:2, самарская публика не отпускала любимого тренера Осинькина: им хотелось общаться ещё и ещё, делать фотографии. А важнее – просто быть рядом. И тем вечером я понял, что «Крылья» сделали за сезон одно сложное, но очень важное дело: стали для города и вообще для болельщиков по стране теми, кого на весь стадион называют молодцами.

Прямо сейчас прогрессивная команда молодцов может измениться. Команду, скорее всего, этим летом покинут лидеры. Важные атакующие и создающие футболисты: Антон Зиньковский и Владислав Сарвели. Первый, по сообщению «РБ Спорт», уже подписал контракт со «Спартаком» (а в Москве опровергли лишь факт подписания договора). Второй, по нашей информации, очень интересен «Сочи». И оба игрока так обсуждаемы во многом потому, что в «Крыльях» они были свободны к творчеству.

И речь не только о голе Зины (как называют Антона в Самаре) в ворота «Сочи». Но и о стильных комбинациях на поле. Включите матч самарцев прошедшего сезона и кайфаните: от выхода из обороны, от реактивных перепасовок, от убийственного завершения aka Сарвели.

Игроки «Крыльев Советов» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

То, что Самара потеряет двух лидеров, вызывает две контрастные эмоции.

С одной стороны, грустно и жалко, что «Крылья» не будут прежними. Команда Осинькина с начала года теряет лидеров прямо на глазах, причём в каждой линии: Чернова, Пруцева и Сергеева. Теперь к ним, возможно, добавятся Зиньковский и Сарвели. Магия, «химия», связи – всё это может нарушиться.

С другой стороны, даже потеряв весь упомянутый выше зимний десант, «Крылья» показывали результат. Не просели. И завершили сезон так же симпатично, как и начинали.

Среди причин их результативности я бы выделил и тренерское мастерство Осинькина. И созданную в Самаре атмосферу – настолько тёплую и доброжелательную, что ушедшие игроки не торопятся покидать командный чат. И называют Самару местом с самым удивительным коллективом в карьере.

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На позитив также настраивают слова Осинькина, что с большинством из основных игроков переподпишут контракты. Команда, костяк и основа должны сохраниться.

И это не повод грустить.

На примере «Крыльев» можно будет посмотреть, как клуб не из Москвы и Петербурга развивает игроков, продаёт, но не теряет стиля. Если снова получится – Самара станет ещё более уникальной.

«Крылья Советов» Фото: РИА Новости

Но даже если не получится реализоваться в полном объёме – будет интересно.