Карлос Вела продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на один год

33-летний нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела продлил контракт с клубом на один год. Об этом сообщает пресс-служба MLS.
«Я не хочу уходить из клуба без выигранного трофея. Надеюсь, мне удастся это сделать в этом году», – приводит слова Велы ESPN.
Около недели назад Вела сообщил, что готов уйти из «Лос-Анджелеса», если он не договорится с клубом о новом контракте.
Ранее «Лос-Анджелес» объявил о переходе знаменитого валлийского футболиста Гарета Бэйла. В середине июня к клубу также присоединился легендарный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини.
Вела считается одним из самых успешных игроков в истории футбола США. Он провёл 116 матчей за «Лос-Анджелес» в МЛС, в которых забил 73 гола и отдал 33 голевые передачи.
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