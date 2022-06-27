Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии стал мэром Вероны

Бывший президент Итальянской ассоциации футболистов и экс-игрок сборной Италии Дамиано Томмази победил на выборах мэра города Верона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В финальном туре голосования он набрал 54,4% голосов, а как его главный конкурент Федерико Збориана – только 46,6%.
Томмази не является членом какой-либо политической партии, но поддерживается умеренно-левыми силами.
За свою футбольную карьеру он выступал за «Рому», «КПР», «Леванте» и другие клубы. Также он провёл 25 матчей за сборную Италии, в том числе проведя в составе команды чемпионат мира 2002.
Это не первый случай успешной политической карьеры бывших футболистов. С 2018 года обладатель «Золотого мяча» — 1995 и легендарный игрок «Милана» Джордж Веа является президентом Либерии.
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