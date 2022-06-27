Ринат Билялетдинов подвёл итоги работы Хачатурянца на посту президента РПЛ

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением о работе Ашота Хачатурянца на посту президента Российской Премьер-Лиги.
«Наверное, какая-то реконструкция будет.Может быть, он видел один вариант развития, кто-то другое. Два направления одновременно. Выскажу такую осторожную версию. Чтобы давать оценку всему остальному, нужно непосредственно с ним работать.
Тут надо смотреться какие планы у РПЛ были. Они дотянули сезон, работали. Обсуждали расширение, стыковые матчи, допуски. Провалов допущено не было. Если только внутри структуры что-то произошло незамеченным. Будет лучше или хуже? Кто знает. Все приходят с планами на лучшее, а потом уже разбираются. Что-то добавится, исходя из нынешних ситуаций. РПЛ будет функционировать», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 27 июня 2022
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