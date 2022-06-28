В Томской области нашли средства, чтобы спасти «Томь» от банкротства

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур сообщил, что выделил средства на спасение футбольного клуба «Томь» от банкротства. По его словам, выделенные деньги пойдут на покрытие долгов по зарплате. Также Мазур высказался о будущем «Томи», которая не выступит в следующем сезоне на профессиональном уровне из-за отсутствия соответствующих лицензий.

«Проблемы в ФК «Томь» копились годами и привели клуб в нынешнее состояние глубокого кризиса. Мне этот вопрос, как и другие, достался по наследству. Накопленные долги по зарплате, а также сложности со спонсорами стали причиной вылета «Томи» из двух футбольных лиг.

Но главная беда даже не в этом. В 2014 году, по решению областных властей, томские стадионы «Труд» и «Темп» передали на баланс ФК «Томь». Невыплата зарплаты означает банкротство клуба и то, что стадионы пойдут с молотка. Такое нельзя допустить! Поэтому я в экстренном порядке нашёл деньги на покрытие долгов по зарплате. Это позволит избежать банкротства и спасти стадионы. То есть оставить их в собственности региона.

Молодёжку футбольного клуба мы сохраним, она продолжит играть в сезоне-2022. Также в полном объёме продолжит работу региональный центр подготовки футболистов, обучающий детей и подростков. Самой «Томи» предстоит непростой путь обратно в Первую лигу. Пройти его — задача руководства и игроков клуба. Решить задачу реально, если взяться как следует.

Прекрасно понимаю, насколько «Томь» значима для её болельщиков. Всё-таки 65 лет клубу — это эпоха. При этом считаю принципиальным, что финансирование клуба по-прежнему должно оставаться за спонсорами. Тратить на приглашённых звёзд бюджетные деньги я не позволю. У Томской области множество проблем, решение которых является для нас первостепенной задачей, — медицина, образование, дороги и так далее. Их будем решать в первую очередь», — написал Мазур в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее «Томь» не получила лицензию для выступления в Первой лиге (ранее – ФНЛ), где по итогам сезона-2021/2022 финишировала на 14-м месте в таблице. После этого клуб попытался заявиться в ФНЛ-2, но также не получил лицензию для участия в соревновании.