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Сборная Англии стала первым финалистом юношеского чемпионата Европы

Сборная Англии стала первым финалистом юношеского чемпионата Европы
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В матче 1/2 финала юношеского чемпионата Европы U19 сборная Англии встречалась с национальной командой Италии. Игра прошла на стадионе «НТЦ Сенец» в городе Сенец (Словакия) и завершилась победой английской команды со счётом 2:1.

На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Италии Фабио Миретти, успешно реализовавший пенальти. На 58-й минуте английский хавбек Алекс Скотт сравнял счёт. На 82-й минуте победный гол забил защитник сборной Англии Джарелл Куанса.

Таким образом, сборная Англии вышла в финал турнира. В финальном матче чемпионата Европы среди юношеских команд Англия сыграет с победителем пары Франция — Израиль. Вторая полуфинальная игра пройдёт сегодня, 28 июня. Начало встречи — в 21:00 мск.

U19 ЧЕ-2022. 1/2 финала
28 июня 2022, вторник. 18:00 МСК
Англия U19
Окончен
2 : 1
Италия U19
0:1 Миретти – 12' (пен)   1:1 Скотт – 58'   2:1 Куанса – 82'
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