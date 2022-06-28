Сборная Англии стала первым финалистом юношеского чемпионата Европы
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В матче 1/2 финала юношеского чемпионата Европы U19 сборная Англии встречалась с национальной командой Италии. Игра прошла на стадионе «НТЦ Сенец» в городе Сенец (Словакия) и завершилась победой английской команды со счётом 2:1.
На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Италии Фабио Миретти, успешно реализовавший пенальти. На 58-й минуте английский хавбек Алекс Скотт сравнял счёт. На 82-й минуте победный гол забил защитник сборной Англии Джарелл Куанса.
Таким образом, сборная Англии вышла в финал турнира. В финальном матче чемпионата Европы среди юношеских команд Англия сыграет с победителем пары Франция — Израиль. Вторая полуфинальная игра пройдёт сегодня, 28 июня. Начало встречи — в 21:00 мск.
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