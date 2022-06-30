Сегодня Ришарлисон пройдёт медосмотр для перехода в «Тоттенхэм»

Нападающий «Эвертона» сегодня Ришарлисон де Андраде пройдёт медосмотр для перехода в «Тоттенхэм». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в ближайшие несколько часов бразильский форвард пройдёт все необходимые медицинские процедуры.

В минувшем сезоне Ришарлисон де Андраде провёл за «Эвертон» 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Контракт бразильского форварда с ливерпульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ришарлисона в € 50 млн.

Ранее сообщалось, что к форварду проявлял интерес «Челси», который недавно сменил владельца. Лондонцы завершили сезон на третьем месте в английской Премьер-лиге.