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Североирландская ассоциация отреагировала на скандальное заявление футболистки Уотлинг

Североирландская ассоциация отреагировала на скандальное заявление футболистки Уотлинг
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Футбольная ассоциация Северной Ирландии выступила с заявлением касательно публикации полузащитницы национальной сборной Сиары Уотлинг, которая написала на своей странице, что узнала о непопадании в заявку на Евро в соцсетях. Текст опубликован на официальном сайте организации.

«Главный тренер женской сборной Северной Ирландии Кенни Шилс провёл встречу с Сиарой Уотлинг и рядом других футболисток перед товарищеским матчем с Бельгией на прошлой неделе, чтобы сообщить им, что они не будут участвовать в этой игре или чемпионате Европы в Англии. Кенни и его ассистенты благодарят Сиару и всех игроков, которые не были включены в заявку, за их значительный вклад в подготовку команды к турниру. У всех блестящее будущее во взрослой женской сборной Северной Ирландии», – гласит заявление футбольной ассоциации.

Напомним, сборная Северной Ирландии впервые квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы. Полузащитница «Саутгемптона» Сиара Уотлинг не являлась основной в национальной команде в ходе отборочного турнира.

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