Североирландская футболистка возмутилась, что узнала о непопадании на Евро из соцсетей

Наставник женской сборной Северной Ирландии по футболу Кенни Шилс подвергся критике общественности после публикации полузащитницы команды Сиары Уотлинг в социальных сетях, сообщает Daily Mail.



На днях Шилс огласил заявку из 23 футболисток для участия в чемпионате Европы, который пройдёт с 6 по 31 июля в Англии. В нём не оказалось места полузащитнице «Саутгемптона» Сиаре Уотлинг, которая провела за сборную 18 матчей. Проблемой же оказалось то, что о непопадании в список девушка узнала не напрямую от тренерского штаба, а в социальных сетях.



«Быть вне заявки на Евро – душераздирающе. Честно говоря, не ожидала, что узнаю об этом в социальных сетях. Повезло, что у меня потрясающая поддержка и любовь. Удачи всем девочкам, выдающейся команде, которая отдаст всё, что у неё есть», – написала Уотлинг на своей странице в «Твиттере».



Сборная Северной Ирландии впервые в истории прошла квалификацию и попала в финальную часть чемпионата Европы. Сиара Уотлинг во время отборочного раунда провела на поле лишь 15 минут, но при этом была одной из важных футболисток «Саутгемптона» в прошлом сезоне.

Кошка напугала футболистку во время флэш-интервью