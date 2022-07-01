Алексей Николаев: есть договорённость о работе на матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Алексей Николаев рассказал, что он, возможно, будет обслуживать матч ветеранов «Зенита» и «Спартака».

«Не могу пока официально говорить об этом. Ещё официального подтверждения нет. Да, это есть в планах, но говорить сейчас об этом я бы не стал. Ещё день-два надо подождать, тогда официально об этом скажу», — цитирует Николаева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) намерен провести перед игрой за Суперкубок России матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Планируется, что встреча пройдёт на стадионе «Петровский» 8 июля, за день до Суперкубка.

Сегодня стало известно, что перед матчем за Суперкубок выступят группа «Ленинград» и певица МакSим.