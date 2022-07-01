Карпин иронично прокомментировал слух о переходе Осипенко в ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи о переходе защитника Максима Осипенко в ЦСКА. Ранее сообщалось, что ростовчане хотят выручить за игрока обороны € 10 млн.

«Да? Ну раз так, то я, думаю, могу поговорить с Арташесом Владимировичем Арутюнянцем и предложить ЦСКА за Игоря Дивеева € 3,5 млн», — цитирует Карпина Sport24.

Ранее в ЦСКА опровергли интерес к россиянину. В прошлом сезоне РПЛ Осипенко провел за «Ростов» 29 матчей и забил 2 гола. Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин сказал, что армейцы рискуют остаться с Игорем Дивеевым и Кириллом Набабкиным в защите, а цена € 10 млн за Осипенко завышена.