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Форвард «Барселоны» Путельяс стала первой, кто провёл 100 матчей за сборную Испании

Форвард «Барселоны» Путельяс стала первой, кто провёл 100 матчей за сборную Испании
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Форвард женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс установила уникальное достижение. Она стала первой в истории, кому удалось провести 100 матчей за сборную Испании. Юбилейным для Путельяс стал товарищеский матч с командой Италии.

Встреча, проходившая 1 июля, закончилась со счётом 1:1. Путельяс стала автором гола в составе своей команды.

«Я счастлива, потому что никогда не думала, что смогу достичь этого. Это результат упорной работы в течение долгих лет. Надеюсь, что впереди у меня ещё много матчей и титулов», — приводит слова Путельяс пресс-служба национальной команды.

28-летняя футболистка вызывается в сборную Испании с 2013 года. В общей сложности она забила 27 мячей. Отметим, что лишь 13 футболистов-мужчин провели 100 и более матчей за сборную Испании.

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