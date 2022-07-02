Форвард «Барселоны» Путельяс стала первой, кто провёл 100 матчей за сборную Испании

Форвард женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс установила уникальное достижение. Она стала первой в истории, кому удалось провести 100 матчей за сборную Испании. Юбилейным для Путельяс стал товарищеский матч с командой Италии.
Встреча, проходившая 1 июля, закончилась со счётом 1:1. Путельяс стала автором гола в составе своей команды.
«Я счастлива, потому что никогда не думала, что смогу достичь этого. Это результат упорной работы в течение долгих лет. Надеюсь, что впереди у меня ещё много матчей и титулов», — приводит слова Путельяс пресс-служба национальной команды.
28-летняя футболистка вызывается в сборную Испании с 2013 года. В общей сложности она забила 27 мячей. Отметим, что лишь 13 футболистов-мужчин провели 100 и более матчей за сборную Испании.
- 2 июля 2022
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:07
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:35
-
22:20
-
22:17
-
21:55
-
21:43
-
21:34
-
21:17
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:43
-
19:40
-
19:18
-
19:03
-
18:51
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:35
-
18:28
-
18:23