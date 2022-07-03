Форвард ЦСКА Гоча Гогричиани перешёл в «Балтику»

Нападающий ЦСКА Гоча Гогричиани стал игроком «Балтики», сообщает пресс-служба калининградского клуба. 22-летний футболист заключил контракт с «Балтикой» по схеме 3+1.



«Мы рады приветствовать Гочу в дружной Балтийской семье!» – говорится в сообщении пресс-службы калининградской команды.

Гогричиани — воспитанник академии «Краснодара». В прошлом сезоне нападающий перешёл из ЦСКА в «Текстильщик» на правах аренды. Гогричиани принял участие в 33 матчах Первой лиги за ивановский клуб и забил восемь голов.

Напомним, калининградская «Балтика» по итогам сезона-2021/2022 заняла 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Победителем турнира стало московское «Торпедо». Новый розыгрыш турнира стартует 16 июля.