Владимир Федотов объяснил причины поражения ЦСКА в матче с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче предсезонного турнира с «Нижним Новгородом». Встреча закончилась победой нижегородцев со счётом 2:0. Армейцы потерпели поражения во всех трёх матчах турнира.
«Начали неплохо, что-то получалось, создали пару моментов и похожих на моменты ситуаций. Получили автогол, всё разрушилось. Пока нет баланса, кто-то на травме, кто-то слишком молод. Сложно это назвать прообразом игры. Но во втором тайме мы пытались что-то сделать, стали правильно располагаться на поле, создали момент с дальнего удара. Не успели провести замену, получили удаление. Дальше пошла ротация. Надо отдать должное мальчишкам, пытались до конца сравнять», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 июля 2022
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