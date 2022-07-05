«Краснодар» возобновил переговоры с Ахметовым

«Краснодар» возобновил переговоры с российским полузащитником Ильзатом Ахметовым, который после истечения контракта с ЦСКА находится без клуба. Об этом сообщает издание Sport24.

Напомним, что Ильзат Ахметов приезжал в «Краснодар» на просмотр, но переговоры по трансферу поставили на паузу, после чего полузащитник уехал. Недавно сообщалось, что футболист вёл переговоры с грозненским «Ахматом».

Ахметов провёл в ЦСКА четыре года, сыграв за это время 104 матча, в которых забил семь голов. В московский клуб он перешёл из казанского «Рубина» в статусе свободного агента. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

В минувшем сезоне Ильзат сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.