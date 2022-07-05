Илья Геркус прокомментировал назначение в «Торпедо»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о назначении на пост директора по стратегическому развитию московского «Торпедо».
«Сегодня я приступаю к работе в футбольном клубе «Торпедо». Для меня это серьёзный вызов, большая ответственность и очень волнующее событие. Готов употребить весь свой профессиональный опыт, знания и энергию для развития клуба, увеличения эффективности его коммерческих структур, приумножения числа его болельщиков и развития вертикали подготовки игроков. Уверен, что вместе с коллегами мы сможем вывести клуб на новый уровень», — приводит слова Геркуса пресс-служба «Торпедо».
Напомним, Геркус занимал пост президента московского «Локомотива» с 2016 по 2018 год. Также специалист разрабатывал стратегию развития команды в санкт-петербургском «Зените» и был советником бывшего главы Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина.
По итогам прошлого сезона «Торпедо» вышло в Российскую Премьер-Лигу.
- 5 июля 2022
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