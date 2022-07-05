«Динамо» уверенно обыграло «Рубин» в товарищеском матче с двумя удалениями

В товарищеском матче «Динамо» встречалось с казанским «Рубином». Игра прошла на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.



На 52-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 78-й минуте главный арбитр показал две красные карточки — с поля были удалены Макаров и хавбек «Рубина» Валерий Чуперка. В компенсированное время встречи нападающий «Динамо» Константин Тюкавин установил итоговый счёт, успешно реализовав пенальти.

Московское «Динамо» по итогам сезона-2021/2022 заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». Казанский «Рубин» лишился прописки в элитном дивизионе страны и в новом сезоне выступит в Первой лиге.