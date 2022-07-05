Квинси Промес рассказал о символизме своего нового трека для болельщиков «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о значении его совместного с рэп-исполнителем и поклонником команды Александром ST Степановым и блогером Егором Шипом трека «Наше имя знают все» для фанатов московского клуба.

«Символизм этой песни для меня очень простой. Можете послушать мои строчки. Я выиграл со «Спартаком» все трофеи: это должно быть базой для всех, кто связывает себя со «Спартаком», — выигрывать трофеи», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу. Чемпионом России стал «Зенит» — именно с сине-бело-голубыми «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок.