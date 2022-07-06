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«Лидс» покупает лучшего бомбардира «Фейеноорда» за € 25 млн + бонусы

«Лидс» покупает лучшего бомбардира «Фейеноорда» за € 25 млн + бонусы
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Вингер роттердамского «Фейеноорда» Луис Синистерра продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, «Лидс Юнайтед» уже согласовал с Синистеррой условия личного контракта, а «Фейеноорд» получит за футболиста € 25 млн и бонусы. Сделка уже подтверждена близкими к переговорам источниками, в ближайшее время ожидается подписание документов и объявление о трансфере.

23-летний колумбийский вингер Луис Синистерра – лучший бомбардир «Фейеноорда» по итогам сезона-2021/22. Он принял участие в 49 матчах команды и забил 23 мяча, в частности – 12 в чемпионате Нидерландов, 5 – в квалификационных раундах Лиги конференций и 6 – в основной сетке турнира.

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