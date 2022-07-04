«МЮ» оформил сделку по 22-летнему защитнику «Фейеноорда». Он уже проходит медосмотр

22-летний крайний защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа уже в ближайшее время официально станет игроком английского «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно информации источника, клубы определили сумму трансфера – она составит € 15 млн, ещё € 2 млн нидерландский клуб может заработать в качестве бонусов. Футболист уже прошёл первую часть медицинского осмотра, а завершит его сегодня, в понедельник, 4 июля. С ним согласован контракт сроком до 2026 года.

Напомним, Маласиа является воспитанником «Фейеноорда». Он вызывался в национальные сборные Нидерландов до 16, до 17, до 18, до 20 и до 21 годов. Тирелл уже провёл пять матчей за основную сборную и 199 матчей во всех турнирах за клуб.

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