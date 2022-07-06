Фернандо прокомментировал возвращение в строй после операции на лодыжке
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Полузащитник «Севильи» Фернандо прокомментировал возвращение в строй после травмы. В марте бразилец перенёс операцию на лодыжке.
«Я очень рад вернуться после трёх месяцев отсутствия ввиду тяжёлой травмы, которая доставила мне много боли. Мне непривычно находиться вне команды, и я надеюсь провести захватывающий сезон с моими одноклубниками. Я очень взволнован, как будто подписываю новый контракт. Сейчас я прекрасно себя чувствую и верю, что смогу помочь команде наилучшим образом», — приводит слова бразильца Marca.
Напомним, после перенесённой операции Фернандо на поле так и не смог появиться. Предсезонную подготовку, приуроченную к старту нового сезона Ла Лиги, бразилец начал вместе с основной группой игроков.
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