Защитник «Галатасарая» Маркао не перейдёт в «Зенит». Его выбор — «Севилья»

Санкт-петербургский «Зенит» в это трансферное окно пытался приобрести центрального защитника стамбульского «Галатасарая» Маркао. В конце прошлой недели турецкие СМИ сообщали, что чемпион России был готов заплатить € 15 млн за трансфер бразильца, однако, по последней информации Fanatik, сам футболист отказался от этого варианта.



Делом ближайших дней считается переезд Маркао в Испанию. «Севилья» сделала трансферное предложение в € 12 млн, и «Галатасарай» готов его принять, включив в контракт долю от следующей продажи футболиста. При этом сам Маркао отказался от варианта с «Зенитом», объяснив своё решение тем, что считает переход в «Севилью» более перспективным шагом для развития карьеры.



При этом VOLE со ссылкой на известного спортивного журналиста Метина Карабаша информирует, что у Маркао были варианты с «Зенитом» и «Наполи», но футболист выбрал «Севилью». По его данным, в начале переговоров испанцы предложили € 13 млн, но в итоге подняли сумму до € 15-16 млн с бонусами.



Маркао в «Галатасарае» – с января 2019 года. 26-летний бразилец провёл за стамбульский клуб 140 матчей во всех турнирах и по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.



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