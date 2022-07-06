На Даниэля Мальдини претендуют «Верона» и «Специя»

Атакующий полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини является летней трансферной целью для «Вероны» и «Специи», сообщает Calciomercato.com.
20-летний Даниэль является сыном Паоло и внуком Чезаре Мальдини, которые в общей сложности провели за клуб 1312 матчей.
Даниэль Мальдини провёл 13 матчей в сезоне-2021/2022 в составе «Милана», который выиграл скудетто, забил один гол, но так и не смог закрепиться в основе.
Сообщается, что «Верона» сделала запрос по Даниэлю, и его отец считает это интересным вариантом. На итальянца также претендует «Специя».
Его дед Чезаре, сыгравший за «Милан» 412 раз, выиграл четыре чемпионата Италии и Кубок европейских чемпионов.
Паоло провёл 902 матча и выиграл семь раз Серию А, Кубок Италии, пять раз Кубок Европы/Лигу чемпионов, пять раз Суперкубок Италии, четыре раза Суперкубок УЕФА, дважды Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира ФИФА.
- 6 июля 2022
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