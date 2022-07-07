Ал. Мостовой: можно попробовать провести Кубок лиги, но вдруг потом вернутся еврокубки?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о создании ещё одного турнира в России — Кубка лиги.

«С учётом того, что мы нигде сейчас не играем, много свободных дат появляется. Думаю, можно попробовать провести Кубок лиги. Другое дело, что если попробуем, то потом не откажемся, а вдруг всё нормализуется и еврокубки вернутся — что делать? У нас и так люди по три месяца отдыхают зимой и после несколько месяцев летом. Бывает и такое, что после двух туров мы слышим заявления от футболистов, что они устали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

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