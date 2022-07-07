Норвегия — Северная Ирландия: норвежки к 13-й минуте ведут со счётом 2:0
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Сегодня, 7 июля, проходит матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин Норвегия — Северная Ирландия. Игра идёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия).
Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличилась норвежская полузащитница Джули Блэкстад. Через три минуты забила хавбек Фрида Маанум.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Линой Лехтоваарой (Финляндия). Ей помогают ассистентки Каролин Кайвоя (Эстония) и Хрисула Куробилия (Греция). Резервный рефери – Тесс Олофссон (Швеция).
Соперниками национальных команд Норвегии и Северной Ирландии по группе А на Евро-2022 являются сборные Англии и Австрии. Чемпионат Европы начался вчера, 6 июля, и продлится до 31 июля.
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