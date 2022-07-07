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Гаранин: ребята в «Сочи» ждали еврокубков, но нельзя из-за этого бросать вёсла

Гаранин: ребята в «Сочи» ждали еврокубков, но нельзя из-за этого бросать вёсла
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Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о ситуации в клубе. Южане в прошлом сезоне заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России. Но из-за решения УЕФА команда не сможет сыграть в еврокубках. Российские клубы из-за политических событий были отстранены от международных турниров.

«После прошлого сезона какие цели в этом сезоне? Мы разговаривали с ребятами, они говорили, что ждали и хотели еврокубки. Если опустить руки из-за этого, то нет никакого смысла продолжать бороться. Невозможно, чтобы амбициозные футболисты взяли и бросили вёсла. Клуб за четыре года сделал грандиозный шаг», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В «Сочи» Гаранин сменил Владимира Федотова, который возглавил ЦСКА. Ранее Гаранин возглавлял «Енисей».

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