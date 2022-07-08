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Игонин: ветеранская команда «Спартака» востребована, а у нас – первый такой опыт

Игонин: ветеранская команда «Спартака» востребована, а у нас – первый такой опыт
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча легенд «Зенита» и «Спартака», который состоится сегодня, 8 июля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Безусловно средний возраст команд повлияет. Но мы говорим о футболе легенд и важно, кто в какой форме. Ветеранская команда «Спартака» востребована. Они чаще играют. У нас первый такой опыт, поэтому сложно сказать, в какой кто форме. Кто-то начал подготовку, кто-то нет. У нас сегодня сборная игроков, которые давно не выходили на поле», – передаёт слова Игонина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч легенд «Зенита» и «Спартака» состоится в преддверии встречи за Суперкубок России, которая начнётся завтра, 9 июля, в 19:00 мск на «Газпром Арене» в Петербурге.

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