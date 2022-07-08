РФС в ретро-стиле представил форму «Спартака» и «Зенита» на матч легенд

Российский футбольный союз (РФС) представил форму «Зенита» и «Спартака» на матч легенд с логотипами, использовавшимися в 2000-х годах. РФС опубликовал в телеграм-канале фото, где на одной из набережных Петербурга на фоне стадиона «Петровский» Максим Бузникин и Алексей Игонин представляют форму.

Напомним, встреча легенд «Зенита» и «Спартака», состоится сегодня, 8 июля, в 18:00 мск. Она пройдёт в Петербурге на стадионе «Петровский».

Ранее сообщалось, что на матче выступят Оксана «Акула» Почепа, Михаил Боярский и REFLEX.

Этот матч состоится в преддверии Суперкубка России, который пройдёт завтра, 9 июля, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ранее экс-игрок петербуржцев Андрей Аршавин обратился к болельщикам перед матчем легенд.