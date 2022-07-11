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Гранат — об уходе Бальбуэны: серьёзная потеря, но незаменимых нет. «Динамо» найдёт выход

Гранат — об уходе Бальбуэны: серьёзная потеря, но незаменимых нет. «Динамо» найдёт выход
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Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался о приостановке контракта футболиста бело-голубых Фабиана Бальбуэны.

«Конечно, для «Динамо» Бальбуэна – это серьёзная потеря. Он был одним из самых сильных защитников чемпионата. Тем более ещё Евгеньев ушёл бесплатно. Непонятно, кто у них теперь будет играть в обороне.

Найдёт ли «Динамо» достойную замену парагвайцу или будут играть теми, кто есть? Если у команды высокие задачи, у руководства уже наверняка есть какие-то кандидатуры. Незаменимых нет. «Динамо» найдёт выход из этой ситуации с легионерами», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Напомним, Бальбуэна использовал разрешение ФИФА приостанавливать соглашения с российскими командами до конца сезона-2022/2023. Парагваец играл за «Динамо» с лета 2021 года. Всего Бальбуэна провёл за бело-голубых 32 матча и забил три гола.

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