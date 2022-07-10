«Динамо» объявило об уходе защитника Фабиана Бальбуэны
Поделиться
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинул клуб, сообщает пресс-служба московской команды. Футболист приостановил действие контракта с московским клубом по семейным обстоятельствам.
Ранее появилась информация об интересе к Бальбуэне со стороны бразильских команд «Фламенго» и «Коринтианс». Напомним, парагвайский защитник перешёл в «Динамо» летом 2021 года. В прошлом сезоне 30-летний Бальбуэна принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
По итогам сезона-2021/2022 московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России стартует 15 июля.
Комментарии
- 10 июля 2022
-
11:21
-
11:11
-
11:02
-
10:57
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:18
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:37
-
07:19
-
06:54
-
06:27
-
06:04
-
05:45
-
05:27
-
05:05
-
04:56
-
04:52
-
04:37
-
04:07
-
03:46
-
03:30
-
03:06
-
02:53
-
02:35
-
02:00
Партнерский контент