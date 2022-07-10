«Динамо» объявило об уходе защитника Фабиана Бальбуэны

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинул клуб, сообщает пресс-служба московской команды. Футболист приостановил действие контракта с московским клубом по семейным обстоятельствам.

Ранее появилась информация об интересе к Бальбуэне со стороны бразильских команд «Фламенго» и «Коринтианс». Напомним, парагвайский защитник перешёл в «Динамо» летом 2021 года. В прошлом сезоне 30-летний Бальбуэна принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

По итогам сезона-2021/2022 московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России стартует 15 июля.